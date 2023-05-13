Bursa’da Sinan Ateş’in İsminin Cadde, Park Ya Da Sosyal Tesise Verilmesi Önergesi Mhp Oylarıyla Reddedildi

Bursa’da Sinan Ateş’in İsminin Cadde, Park Ya Da Sosyal Tesise Verilmesi Önergesi Mhp Oylarıyla Reddedildi

İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis üyelerinin Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminin cadde, park ya da bir sosyal tesise verilmesi hakkında verdikleri önerge, MHP’li belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından reddedildi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyeleri’nin Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminin cadde, park ya da bir sosyal tesise verilmesi hakkında verdikleri önerge, MHP’li Belediye Başkanı Davut Aydın ve Meclis Üyeleri tarafından reddedildi.

İYİ Parti, Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında, Doç. Dr. Sinan Ateş’in hatırasını yaşatmak amacıyla adının bir cadde, park ya da bir sosyal tesise verilmesi için önerge hazırladı ve Belediye Meclisi toplantısında önergenin değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevkini istedi. Ancak, İYİ Partinin önergesinin işleme konulması MHP’li Belediye Başkanı Davut Aydın ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından kabul edilmedi.

"VİCDANLARI YARALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kararı değerlendiren İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel şunları söyledi:

"İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı olarak mayıs ayında Yenişehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Meclis Grubu olarak merhum Şehit Sinan Ateş'in isminin ve aziz hatırasının ilçemizde yaşatılmasıyla ilgili verdiğimiz önerge maalesef kabul görmedi. Bizler halbuki şehidimizin, Sinan Ateş’in isminin Yenişehir'de bir büyük caddede, sosyal tesis ya da parka ismini vererek aziz hatırasını yaşatmak arzusu içerisindeydik. Ama maalesef Yenişehir Belediyesi dedi ki ‘Biz size daha sonraki günlerde cevap vereceğiz’ diyerek maalesef bu önergemizi kabul etmedi. Bizler bunun vicdanları ciddi anlamda yaraladığını düşünüyoruz. Hem Yenişehir’deki Türk milliyetçilerini hem de tüm Türkiye'deki Türk gençleri için ciddi bir vefasızlık olduğunu düşünüyoruz."

Anka Haber Ajansı

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