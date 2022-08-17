Bursa'da Tır Devrildi; Yüzlerce Tavuk Öldü

Bursa'da Tır Devrildi; Yüzlerce Tavuk Öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak, devrilen TIR'daki 5 bin tavuktan yüzlercesi öldü.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak, devrilen TIR'daki 5 bin tavuktan yüzlercesi öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Orhangazi-İznik yolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Bilecik'ten yüklediği 5 bin canlı tavuğu Bandırma'ya götüren Bora Varyemez'in (32) kullandığı 10 ACH 262 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü. Tavuk ölüleri, başka TIR'a yüklenerek yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa'da Tır Devrildi; Yüzlerce Tavuk Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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