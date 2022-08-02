Bursa'da Tır, Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'da Tır, Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Muzaffer Ünal (68) hayatını kaybetti.

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Muzaffer Ünal (68) hayatını kaybetti. Araçtaki 2 kişi ile TIR şoförü Necmi Z. (57) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenişehir-İznik yolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Necmi Z. yönetimindeki 11EN 750 plakalı TIR, iddiaya göre, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, TIR ise tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muzaffer Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı TIR şoförü ile otomobildeki Şamiye Ünal (66) ve İbrahim Güner de ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa'da Tır, Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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