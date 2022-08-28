Bursa'da Tur Otobüsü Devrildi: 5 Ölü, 38 Yaralı (5)- Yeniden

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'Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı" başlıklı haberimizi, yeni bilgi ve rakamlar ile düzenleyip, yeniden veriyoruz.

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine gelerek bilgi aldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş'in, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

KAZA SORUŞTURMASINA 2 SAVCI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. 2 savcının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "İnegöl-Domaniç karayolunda Domaniç ilçesi istikametinden, Mudanya ilçesi istikametine seyir halinde olan şüphelinin 28/08/2022 günü saat 08.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Öte yandan şarampole yuvarlanan otobüs, kazadan 6 saat sonra çekici ile kaldırılarak, incelenmek üzere otoparka götürüldü. Otobüsün ön kısmının hurdaya döndüğü görüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı