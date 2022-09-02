Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Şoförü Yaralandı

Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Şoförü Yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanırken, araşta sıkışan şoför Mustafa Akgül (44) yaralandı.

Şenol POYRAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanırken, araşta sıkışan şoför Mustafa Akgül (44) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Akgül'ün kullandığı inşaat malzemesi yüklü 10 AEP 062 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp, uçuruma yuvarlandı. Akgül, kamyonda sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Akgül, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonun Şoförü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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