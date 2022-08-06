Bursa'da Zeytinlik Yangını

Bursa'da Zeytinlik Yangını

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dekar zeytinlik zarar gördü.

Orhangazi ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde, Dereköy vadisindeki zeytinlik alandan, saat 15.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre, 10 dekar zeytinlik zarar gördü. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

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Bursa'da Zeytinlik Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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