Bursa'daki Kazada Ölü Sayısı 3'e Çıktı

Bursa'daki Kazada Ölü Sayısı 3'e Çıktı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ünal'ın (68) ardından eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner (66) de hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ünal'ın (68) ardından eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner (66) de hayatını kaybetti. Ünal çifti ile Güner'in cenazeleri, İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yenişehir- İznik kara yolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Necmi Z. yönetimindeki 11 EN 750 plakalı TIR, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı. Otomobil demir yığınına döndü, TIR da tarlaya savruldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KIBRIS GAZİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Muzaffer Ünal yaşamını yitirirken, yaralanan eşi Samiye Ünal ile arkadaşı İbrahim Güner ve TIR şoförü Necmi Z., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samiye Ünal akşam saatlerinde, İbrahim Güner ise gece yaşamını yitirdi. Necmi Z.'nin ise tedavisi sürdüğü bildirildi.

Kıbrıs gazisi olduğu belirtilen Muzaffer Ünal ile eşi Samiye Ünal'ın cenazeleri, İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde, İbrahim Güner'in cenazesi ise Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'daki Kazada Ölü Sayısı 3'e Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
'ağaç Kesme' Tartışmasında Oğlunu Öldüren Babaya 15 Yıl Hapis
'ağaç Kesme' Tartışmasında Oğlunu Öldüren Babaya 15 Yıl Hapis
Eski Nişanlısını Öldüren Fatma'nın Kullandığı Tabanca, Polise Ait Çıktı
Eski Nişanlısını Öldüren Fatma'nın Kullandığı Tabanca, Polise Ait Çıktı
Muaythaide Milli Formaya Giden Yol Şehzadeler'den Geçti
Muaythaide Milli Formaya Giden Yol Şehzadeler'den Geçti
Sağlık Kontrolüne Getirilen Cinayet Şüphelisi Öldürüldü
Sağlık Kontrolüne Getirilen Cinayet Şüphelisi Öldürüldü
Yük Treni, Hemzemin Geçitte Tır'a Çarptı: 1 Yaralı
Yük Treni, Hemzemin Geçitte Tır'a Çarptı: 1 Yaralı
Ambulansta Müdahale Edilirken Köpeği Yanından Ayrılmadı
Ambulansta Müdahale Edilirken Köpeği Yanından Ayrılmadı
Tur Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
Tur Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı