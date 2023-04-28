Bursalı Yurttaşlar: "Hem Bursa’da Hem Tüm Türkiye’de Değişim İstiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Bursa’da karşılayan yurttaşlar Türkiye’de değişim istediklerini söyledi. Bir yurttaş, "Geleceğimiz hakkında sürekli bir stres içindeyiz ama İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'den çok umutluyuz. İstediğimiz gibi gerçekleşecek her şey. Artık hayallerimize ulaşabileceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Bursa’da karşılayan yurttaşlar Türkiye’de değişim istediklerini söyledi. Bir yurttaş, "Geleceğimiz hakkında sürekli bir stres içindeyiz ama İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'den çok umutluyuz. İstediğimiz gibi gerçekleşecek her şey. Artık hayallerimize ulaşabileceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu dün Halk Buluşması çerçevesinde Bursa’da yurttaşlarla buluştu. İmamoğlu’nun konuşmasının ardından ANKA Haber Ajansı’na konuşan Bursalı yurttaşlar hem Bursa’da hem de Türkiye’de bir değişim talep ettiklerini söylediler. Yurttaşlar düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:

"UMARIZ ÇOK GÜZEL GÜNLER YAKINDA"

"İstanbul’da İmamoğlu’ndan çok memnunuz. Öğrenci olarak avantajları çok yüksek İstanbul'da okumanın. Aynı şeyi Millet İttifakı iktidara geldiğinde tüm Türkiye’de bekliyoruz. Verdikleri vaatleri tutacağından eminiz. İmamoğlu’nu genç olarak çok seviyoruz.”

“Aynı şekilde Mansur Yavaş’ı da İmamoğlu’nu da Kılıçdaroğlu’nu da çok seviyoruz. Onların gençlere karşı yaklaşımını çok beğeniyoruz. Umarız güzel günler de yakında."

"TÜM TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM İSTİYORUZ"

"Çünkü artık bıkkınlıktan çok sıkıldık. Bu tek adam hükümetinden çok sıkıldık. Hiçbir şey istediğimiz gibi yapamıyoruz. Umutlu değiliz. İstediğimiz işi bulamıyoruz. Geleceğimiz hakkında sürekli bir stres içindeyiz ama İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'den çok umutluyuz. İstediğimiz gibi gerçekleşecek her şey. Artık hayallerimize ulaşabileceğiz. Her şey çok güzel olacak."

"Liyakatsizlikten, yapılanlardan artık bıktık, usandık. Bir yerde artık dur dememiz gerekiyor. Artık halkımız da inşallah görür. Şu anda çok büyük umutlarla yeşeriyor ama Bursa'dan ve buradan ve Türkiye'deki kalabalıklara ve halktan gelen yoğun taleplere göre ama inşallah daha iyi olacak her şey. Zaten geçen dönem de aslında kazandık gibiydi ama ne olduysa oldu. İtirazların bazıları kabul edilmedi ama sonuçta değişim istiyoruz tabii ki her zaman. Sadece Bursa değil biz tüm Türkiye'de istiyoruz çocuklarımızın geleceği için."

Anka Haber Ajansı