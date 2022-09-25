Büşra Hemşire Kazada Öldü, Eşi Ve Çocuğu Yaralı

Büşra Hemşire Kazada Öldü, Eşi Ve Çocuğu Yaralı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada hemşire Büşra Tabak (32) yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu yaralandı.

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada hemşire Büşra Tabak (32) yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olan Sercan Tabak'ın (36) yönetimindeki 10 DAN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki, Sercan Tabak eşi Büşra Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak (4) yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Sercan ve Aybars Tabak'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Büşra Tabak'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Büşra Hemşire Kazada Öldü, Eşi Ve Çocuğu Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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