Büyük ahlaksızlık. Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp alay ettiler

. Siber dolandırıcılıkla gündeme gelen bir grup depremde enkaz altında kalan bir vatandaşı arayarak alay etti. Skandal ses kaydını sosyal medyada dinleyen vatandaşlar “Yakalayın bu şerefsizleri” diyerek isyan ettiler.

Türkiye güne acı haberlerle uyandı. Ahlaksız insanlar ise deprem acısıyla yüreği yanan vatandaşlarla alay etti.

Tüm Türkiye deprem bölgesine destek olmaya çalışırken ve enkaz altında kalanlar için dua ederken büyük bir skandal ortaya çıktı.

BÜYÜK AHLAKSIZLIK

Siber dolandırıcılık ve zorbalıkla gündeme gelen atatv44 isimli Discord grubu üyeleri, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak AFAD ekibinden olduklarını söyleyerek dalga geçti.

Enkaz altında kalan vatandaşı arayan siber dolandırıcılar, kendilerini kurtarma ekibinden biri olarak tanıttı. Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri dikkat çekti.

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Yenişafak