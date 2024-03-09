Büyük Altınova Buluşması’nda Ayvalık Belediye Meclis Adayları Tanıtıldı

Büyük Altınova Buluşması’nda Ayvalık Belediye Meclis Adayları Tanıtıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Büyük Altınova Buluşması’nda CHP Ayvalık Belediye Meclis adaylarını vatandaşa tanıttı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Büyük Altınova Buluşması’nda CHP Ayvalık Belediye Meclis adaylarını vatandaşa tanıttı.

Büyük Altınova Buluşması’nda CHP Ayvalık Belediye Meclis adayları tanıtıldı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen buluşma Başkan Ergin’in konuşmasıyla devam etti. Programda, “Halkın başkanı Mesut Ergin” sloganlarıyla ve alkışlarla desteklerini gösteren Altınovalılar, Ergin’in kente kazandırdığı ve planlanan projeleri dinledi.

Ergin buluşmayı, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk adını koydu, Cumhuriyet’in ışığında yaşa, var ol Altınova” sözleriyle paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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