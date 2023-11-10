Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 85. Yıl Dönümünde Anıtkabir’de, Resmi Törenle Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için, vefatının 85. yıl dönümünde Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz” ifadelerini yazdı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için, vefatının 85. yıl dönümünde Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz” ifadelerini yazdı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Anıtkabir’de düzenlenen resmî törenle anıldı. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saat tam 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, saygı duruşu sırasında Türk bayrağı yarıya indirildi, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, vefatınızın 85'inci seneyi devriyesinde bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Anka Haber Ajansı