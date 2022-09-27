Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın

Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesindeki jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erol DEĞİRMENCİ-Oğuzhan CİN/İSTANBUL, (DHA)-BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesindeki jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Adliye binası tedbir amacıyla tahliye edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nin, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ek hizmet binasının bahçesinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bahçede bulunan jeneratörde başlayan yangın atık kağıtlara sıçradı. Yükselen dumanı fark eden adliye çalışanları binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangını gören Feridun Koçak, "Jeneratörden çıktığını söylüyorlar. İçeridekiler kısa sürede tahliye oldu. Çok ciddi bir durumda yok" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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