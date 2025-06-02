Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir'in Emniyet İfadesinden: Suçsuz Olduğuma Eminim

(İSTANBUL) - CHP'li belediyelere yönelik son operasyon kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in emniyet ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, "Suçsuz olduğuma eminim" dediği öğrenildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyon kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, emniyette ifade verdi. "Kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınan Özdemir'in ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Özdemir’in HTS kayıtlarında çeşitli isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin sorular yöneltildiği, Özdemir'in görüştüğü isimlerin büyük bölümününü siyasetten tanıdığını ve görüşmelerin siyasi içerikli olduğunu söylediği belirtildi.

Özdemir'in Helya Tekstil adlı firmanın sahibi İsmet Abacı ile olan görüşmelerine ilişkin, "Babamın arkadaşıdır. Siyaseten aktiftir. Konuşmalarımız da bu çerçevede olabilir" dediği, adı geçen Emirhan Akçadağ ve Mehmet Mandacı'yı ise Beşiktaş Belediyesi’nde görev yaptıkları dönemden, siyasetle ilgilendiği için tanıdığını, görüşme içeriklerini hatırlamadığını ifade ettiği kaydedildi.

Bayrak alımı ihalesi

Beşiktaş Belediyesi tarafından doğrudan temin usulüyle yapılan Bayrak Alımı İhalesi ile telefon görüşmelerinin ilişkili olup olmadığı sorulduğunda Özdemir'in, görüşme içeriklerinin siyasi ve daha önce çalıştığı iş yeri ile alakalı olduğu, bahsi geçen konuyla alakası olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Kullandığı gsm hattının Beşiktaş ilçesinde sinyal verdiği tarih ve zaman aralıklarına dair ise İl Başkanlığının Beyoğlu'nda olması sebebiyle Beşiktaş'a farklı tarihlerde yemek ve gezme amaçlı gitmiş olabileceğini, o tarihlerde satış pazarlama işiyle uğraştığı için de farklı ilçelere gittiğini ancak hangi gün ne amaçla gittiğini hatırlamadığını aktardığı ifade edildi.

Özdemir hakkındaki iddiaların dayanağının olmadığını ifade ederek, "Şu anda içinde bulunduğum Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğim nedeniyle, bu konuyla ilgim olmamasına rağmen muhatap alındığımı düşünüyorum. Suçsuz olduğuma eminim" dediği öğrenildi.

Avukatlarından serbest bırakılma talebi

Özdemir’in müdafileri de ifade işlemleri sırasında müvekkillerinin tüm sorulara açık ve samimi şekilde yanıt verdiğini belirterek gözaltı sürecinin sonlandırılmasını talep etti. Avukatlar, "İsnat edilen suçlamalarla müvekkilin siyasi pozisyonu ve kamu görevi örtüşmemektedir. Somut bir delil bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı