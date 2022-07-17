Büyükçekmece'de Anız Yangını Ayçiçek Tarlalarına Sıçramadan Söndürüldü

Büyükçekmece'de Anız Yangını Ayçiçek Tarlalarına Sıçramadan Söndürüldü

BÜYÜKÇEKMECE'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri ayçiçek tarlasına sıçramadan söndürdü.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çiftlik dışındaki tarım arazisine sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda yanan anızlar nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 farklı bölgeden yangına müdahale eden ekipler, alevleri, ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekipleri rüzgârın etkisiyle yangının yeniden çıkmaması için uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çiftlik içindeki binaların alevlerden etkilenmediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de Anız Yangını Ayçiçek Tarlalarına Sıçramadan Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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