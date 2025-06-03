Büyükçekmece'de Gözaltındaki Başkan Hasan Akgün İçin Yürüyüş Yapıldı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de gözaltına alınması Büyükçekmece'de protesto edildi. "Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganı atan Büyükçekmeceliler, Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akkün'e destek dövizleri taşıdı.

(İSTANBUL) - CHP'li belediyelere yönelik son operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de gözaltına alınması Büyükçekmece'de protesto edildi. "Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganı atan Büyükçekmeceliler, Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akgün'e destek dövizleri taşıdı.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün gözaltına alınmasını protesto eden Büyükçekmeceli vatandaşlar dün akşam saatlerinde sahilde toplandı.

Vatandaşlar, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün fotoğraflarının olduğu dövizler ve sloganlarla Büyükçekmece Belediyesi önüne yürüdü. "Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıp İzmir Marşı'nı söyleyen yurttaşlar halkın oylarıyla seçilmiş başkanların serbest bırakılmasını istedi.

Akgün'e destek yürüyüşüne katılan bazı yurttaşların açıklamaları şöyle:

Sibel Çatık: Biz 38 senedir Büyükçekemece'deyiz. Başkanımız Ali Çebi’den sonra gelen başkanla beraber Büyükçekmece harika oldu. Biz kadınlara yaptığı kültür, eğitim verdiği ne varsa hepsinden çok memmunuz. Biz başkanımızın arkasındayız onu seviyoruz. AKP’yi istemiyoruz. Artık bizim peşimizi bıraksınlar. Herkes görevini yapsın.

Oğuzhan Atabey: Büyükçekmece Belediye Başkanımız sayın Dr. Hasan Akgün’e destek için buraya geldik. Bir an önce serbest bırakılmasını ve seçmiş olduğumuz başkanımızı yanımızda istiyoruz.

Mehmet Ay: Başkanımıza destek için sahile geldik. Seçme hakkımızın, özgürlüğümüzün, bütün haklarımızın korunmasını istiyoruz. Başkanımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu ülkede 5. dalgalar, 6. dalgalar, 7. dalgalar gibi operasyonların yapılmasını istemiyoruz.

Anka Haber Ajansı