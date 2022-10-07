Büyükçekmece’de Jaguarlı Çifte Cinayet Davasında Keşif Yapıldı

Büyükçekmece’de Jaguarlı Çifte Cinayet Davasında Keşif Yapıldı

BÜYÜKÇEKMECE'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin süren davada mahkeme heyeti bugün olay yerinde keşif yaptı.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin süren davada mahkeme heyeti bugün olay yerinde keşif yaptı.

Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021 meydana gelen çifte cinayette Gökhan Denli ve ilişki yaşadığı iddia edilen Adalet Bike öldürülmüştü. İki kişinin öldürülmesiyle ilgili Bike'nin eşi Mahmut Bike ve ağabeyi Selahattin Erbek'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edereken, bugün mahkeme heyeti olayın yaşandığı noktada keşif yaptı. Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde yol kısa süreli trafiğe kapatılarak keşif çalışması yapıldı. Mahkeme heyetinin çalışmalarının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. (DHA)

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Büyükçekmece’de Jaguarlı Çifte Cinayet Davasında Keşif Yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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