Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

BÜYÜKÇEKMECE'de, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Hüseyin Can Bursal (36) hayatını kaybetti.

Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Hüseyin Can Bursal (36) hayatını kaybetti. Çevredekiler kazaya kaçan bir otomobil sürücüsünün neden olduğunu öne sürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Hüseyin Can Bursal, henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Motosiklet savrularak yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Bursal, takla atıp yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Bursal'ı hastaneye kaldırdı. 1 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar ise kazaya başka bir aracın sebebiyet verdiğini iddia etti.

"SİYAH OTOMOBİLE VURUP, TAKLA ATTI"

Kazaya şahit olan Ömer Faruk Özaktaç, "Motosikletli süratle geliyordu. Park halinde siyah otomobile vurup, takla attı. Aradan 10 saniye geçmeden 112'yi aramak için telefonumu almaya gittim. Siyah bir otomobil geldi. Ben çocuğa yardım edeceğini sandım. Çocuğa baktı, sonra bir telaşla arabaya binip gitti. Ondan sonra zaten vatandaşlar yardımına koştu" dedi.

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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