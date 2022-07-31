Büyükçekmece'de Villada Yangın

Büyükçekmece'de Villada Yangın

BÜYÜKÇEKMECE'de bir villada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de bir villada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir villada çıktı. Dubleks villanın üst katından çıkan dumanları görenler itfaiye ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece'de Villada Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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