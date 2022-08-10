Büyükçekmece'de Yangın Çıkan Halı Saha Deposunda Ceset Bulundu

Büyükçekmece'de Yangın Çıkan Halı Saha Deposunda Ceset Bulundu

BÜYÜKÇEKMECE'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Oğuzhan UYSAL-Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra içeride inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangın, dün, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. İnceleme yapmak üzere içeri giren ekipler, yanmış bir cesetle karşılaştı. Ceset ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polisin araştırması sürerken, cesedin halı saha ile ilgisi olmayan birine ait olduğu belirlendi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece'de Yangın Çıkan Halı Saha Deposunda Ceset Bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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