Büyükdere-atina-brindisi-rodos Deniz Uçağı Seferlerinin 100. Yılına Özel Konser

Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı seferlerinin başlamasının 100. yılı nedeniyle Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’nde "Barış ve Dostluk Konseri" düzenlendi. Konsere katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan ve bir yurttaşımızın yaşamını yitirdiği kilisemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha ilettik. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki bağların güçlendiği bugünün yıl dönümünde Soprano sayın Karin Bozkurt’un partimize üyelik formunu imz

(İSTANBUL) - Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı seferlerinin başlamasının 100. yılı nedeniyle Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’nde "Barış ve Dostluk Konseri" düzenlendi. Konsere katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan ve bir yurttaşımızın yaşamını yitirdiği kilisemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha ilettik. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki bağların güçlendiği bugünün yıl dönümünde Soprano sayın Karin Bozkurt’un partimize üyelik formunu imzalamış olmaktan memnuniyet duydum. Barış ve kardeşliğin coğrafyamızda güçlenerek hüküm sürmesi dileğiyle” dedi.

28 Ocak'ta silahlı saldırıya uğrayan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'nde (Meryem Ana Doğuş Kilisesi) gerçekleşen etkinlikte soprano Karin Bozkurt ve müzisyen Anna Gevorgyan Uğurluoğlu eserleri seslendirdi. Konser sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ilgililere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

"Barış ve kardeşliğin coğrafyamızda güçlenerek hüküm sürmesi dileğiyle"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı seferlerinin 100. yılını anmak üzere Sarıyer İlçe Başkanımız Mehmet Kubat, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve meclis üyelerimiz ile beraber Soprano Karin Bozkurt ve müzisyen Anna Gevorgyan Uğurluoğlu’nun İtalyan katolik kilisesi rahibi Peder Anton Bolai’nin de katılımıyla Meryem Ana Doğuş Kilisesi’nde gerçekleştirdiği Barış ve Dostluk Konserine katıldık. Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan ve bir yurttaşımızın yaşamını yitirdiği kilisemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha ilettik. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki bağların güçlendiği bugünün yıl dönümünde soprano sayın Karin Bozkurt’un partimize üyelik formunu imzalamış olmaktan memnuniyet duydum. Barış ve kardeşliğin coğrafyamızda güçlenerek hüküm sürmesi dileğiyle…”

"Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik"

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'nin düzenlediği Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos Deniz Uçağı Seferleri’nin 100. Yılını Anma Barış ve Dostluk Konseri’ne, CHP Genel Başkan Yardımcımız Sn.Gökan Zeybek, Sarıyer İlçe Başkanımız Sn.Mehmet Kubat ve belediye meclis üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Bu vesileyle, geçtiğimiz aylarda yaşanan silahlı saldırıda bir komşumuzu kaybettiğimiz kilisemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Adaletin yerini bulması adına saldırganın tutuklandığını öğrenmek, bölgemizdeki huzur ve güven adına önemli bir adımdır. Barış ve dostluk içinde nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum” dedi.

Büyükdere-Atina-Brindisi-Rodos deniz uçağı hakkında

Türkiye’de sivil alanda deniz uçakları ile tarifeli seferler ilk kez 1924 yılında İstanbul Büyükdere Limanı’nda yapıldı. İtalyan Aero Espresso Havayolları şirketi tarafından yapılan seferler için Türk hükümeti 11 yıl izin verdi. İtalyan şirket iki ana hat üzerinde İstanbul-Atina-Brindisi ve İstanbul-Atina-Rodos sefer düzenliyordu. Seferlerde 10 kişi kapasiteli, saatte 172 km hız yapabilen Alman Dornier deniz hava uçakları kullanıldı.

Anka Haber Ajansı