Büyükelçi Ossowski'nden İmamoğlu Açıklaması: İfade Özgürlüğüne İhtiyacımız Var, Son Gelişme Olumlu Değil

Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Schengen vizesi sorunuyla ilgili “Eğer gerçekten istenirse, kriterler karşılanırsa, Schengen ülkelerine vizesiz seyahat mümkün olur” dedi. Ossowski, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılmasına ilişkin, “İfade özgürlüğüne ihtiyacımız var ve muhalefetin de görüşlerini dile getirebilmesi gerekir. Demokratik bir rekabet ortamına ihtiyacımız var. Bu son gelişmeleri ben de gördüm ve bunun olumlu bir g

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Schengen vizesi sorunuyla ilgili “Eğer gerçekten istenirse, kriterler karşılanırsa, Schengen ülkelerine vizesiz seyahat mümkün olur” dedi. Ossowski, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılmasına ilişkin, “İfade özgürlüğüne ihtiyacımız var ve muhalefetin de görüşlerini dile getirebilmesi gerekir. Demokratik bir rekabet ortamına ihtiyacımız var. Bu son gelişmeleri ben de gördüm ve bunun olumlu bir gelişme olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AB - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Avrupa Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ossowski, Cermodern’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile katılım müzakerelerine 20 yıldan fazla bir süre önce başladıklarını belirterek, “Ancak siyasi nedenlerle bu süreç durma noktasına geldi. Ancak bir süre önce, müzakereleri değil ama Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri yeniden başlatma kararı aldık ve bunu çok somut adımlarla hayata geçirdik. İlişkilerimizde çok uzun süredir bir duraklama söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

Ossowski devamında, “Ben çok şanslıydım; Ankara'ya ailemle birlikte, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Brüksel'deki Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmasından sadece üç gün sonra geldim. Bugün de Varşova’daki başka bir gayriresmi toplantıya katılıyor. Bu, AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlaması olarak görülüyor” diye konuştu.

“İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ilişkiler biraz soğudu”

AB ile Türkiye arasında ticaret, ekonomi gibi alanlarda yüksek düzeyli diyalogların geçen sene yeniden başlatıldığını anımsatan ve yakın zamanda göç ve güvenlik konularında yüksek düzeyli diyalog toplantılarının yapılacağını kaydeden Büyükelçi Ossowski “Diğer alanlarda da iş birliği yaptık. Son aylarda ve yıllarda Türkiye ile AB yaptırımlarının Rusya tarafından delinmesini önleme konusunda ortak bir anlayış geliştirdik” dedi. Başka konular üzerinde de çalıştıklarını ve olumlu bir gündem olduğunu belirten Ossowski, “Ancak Belediye Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ilişkiler biraz soğudu. Çünkü Avrupa Konseyi'nin geçen yıl yürüttüğü stratejik ilişkiler tartışmasında, Avrupa liderleri Türkiye ile Avrupa ülkesi ve aday ülke olarak yeniden angajman kurulmasını istediklerini açıkça belirtti. Türkiye’nin masaya koyabileceği çok şey var. Ancak bazı koşullar var ve bu koşullardan biri de iç reformlarda ilerleme sağlanması ve demokratik haklarda gerileme yaşanmaması” şeklinde konuştu.

“Kimse Türkiye’yi zorlamadı, Türkiye kendi aday olmak istedi”

7 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye Raporu’nu anımsatan Ossowski, “AB olan biteni yakından izliyor. Çünkü bizim açımızdan değerlendirme yapmak da zor. Ahlaki üstünlük taslamak istemiyoruz. Yargılayıcı da olmak istemiyoruz. Türkiye için iyi bir ortak olmak istiyoruz ve bunu ön plana çıkarmak istiyoruz” dedi. Ossowski, ortak değerlerden bahsetti. Türkiye’nin de bu değerlere bağlı olduğunu dile getiren Büyükelçi Ossowski, “Kimse Türkiye’yi zorlamadı, Türkiye kendi aday olmak istedi. Ve bu adaylık, hukuk devleti, demokrasi, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi Kopenhag kriterlerine bağlılığı içeriyor” şeklinde konuştu.

Vize sorununa da değinen Ossowski, Türkiye’nin Çin’den sonra en fazla Schengen vizesi alan ülke olduğunu ifade etti. “Medyada çıkan haberler propaganda niteliğinde” diyen Ossowski, “AB ya da Schengen ülkeleri ‘Türk vatandaşlarının vize başvurularını reddediyor, kapıları kapatıyor’ gibi iddialar tamamen yanlış. Konsolosluklar dolup taşıyor. Üye ülkeler, vize süreçlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca, Türk vatandaşlarının çok girişli ve uzun süreli vize almasını kolaylaştıracak uygulama konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz” dedi.

“Kosova bile kriterleri yerine getirdiği için vizesiz seyahat hakkına sahip”

Türkiye’nin Schengen ülkelerine vizesiz seyahat hakkını elde edebileceğini belirten Ossowski, “AB’ye aday olan tüm ülkeler vizesiz seyahat hakkına sahip. Hatta Kosova bile, ki resmi olarak aday ülke değil, bu kriterleri yerine getirdiği için vizesiz seyahat hakkına sahip oldu. Türkiye ise bu kriterleri yerine getirmeyen tek aday ülke” ifadelerini kullandı. Büyükelçi sözlerine şöyle devam etti:

“Burada bulunduğum süre boyunca muhataplarıma hep söyledim: Lütfen Schengen ile bu konuda yeniden müzakere edin ve kriterleri yerine getirin. O zaman bu vize randevularındaki yoğunluk, dolandırıcı seyahat acentelerinin halkın zor durumunu istismar etmesi gibi sorunlar ortadan kalkar. Bu ajanslar randevu almak için insanlardan para talep ediyor. Bu tamamen dolandırıcılık. Bu konuda Türk hükümetiyle çok yakın çalışıyoruz. Bunlarla mücadele etmek Türkiye’nin sorumluluğundadır. Türk hükümetinin bu konuda ciddi adımlar atmasından memnunuz. Eğer gerçekten istenirse, kriterler karşılanırsa Schengen ülkelerine vizesiz seyahat mümkün olur.”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ossowski, Avrupa Parlamentosu ile ilgili bir soru üzerine, yürütme organı temsilcisi olarak Parlamento ile ilgili yorum yapmakla görevli olmadığını belirterek, Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez Amor’un yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

“Kendi gözlerimle gördüm, bir acente 500 Euro karşılığında ikinci bir vize randevusu vaadinde bulunuyordu”

Büyükelçi Ossowski vizelerle ilgili bir soru üzerine Türkiye’deki ret oranlarının başka ülkelerden daha yüksek olmadığına değindi. Ossowski, şunları kaydetti:

“Aksine, Türk vatandaşları çok girişli ve uzun süreli vize konusunda en yüksek oranlara sahip ülkelerden biri. Dünya genelinde çok girişli vize ortalaması yüzde 50 civarındayken, Türkiye’de bu oran yüzde 70. Bu oranı artırmaya çalışıyoruz. Türkiye aday ülke olduğu için, Türk vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat etmesini istiyoruz. Öğrencilerin Erasmus programına katılmasını istiyoruz. Araştırmacıların Horizon programı kapsamında Avrupa'daki enstitüler ve yüksek teknoloji şirketleriyle iş birliği yapmasını istiyoruz. Bu bizi memnun eder. Ama konsoloslukların aşırı yoğun olduğu da doğru. Bazı ülkelerin konsolosluklarında yoğunluk daha fazla. Tüm konsolosluklar personel artırımı için çaba harcıyor.

Bu yoğunlukta seyahat acenteleri tarafından yapılan sahtekarlıkların da etkisi büyük. Konsoloslukların randevu takvimine yeni boşluklar eklendiği anda, bu boşluklar ajanslar tarafından zincirleme şekilde kapatılıyor. Kendi gözlerimle gördüm, bir acente 500 Euro karşılığında ikinci bir vize randevusu vaadinde bulunuyordu. Bu çok yanlış, bu tamamen suç. Bu dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmesi için Türk makamlarına çağrı yapıyoruz ve bu konuda adım attıkları için de minnettarız. Çünkü bu durumdan en çok halk zarar görüyor.”

“Olumlu bir gelişme değil”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabının erişime kapatılması ve İmamoğlu ile ilgili genel değerlendirmesi sorulan Ossowski, “Ben şahsen X kullanmıyorum. Elon Musk'ın güvenilir biri olduğunu düşünmüyorum. Bu platformun ne kadar önemli olduğu da tartışmalı. Ama ifade özgürlüğüne ihtiyacımız var ve muhalefetin de görüşlerini dile getirebilmesi gerekir. Demokratik bir rekabet ortamına ihtiyacımız var. Bu son gelişmeleri ben de gördüm ve bunun olumlu bir gelişme olmadığını düşünüyorum” ifadeleriyle yanıt verdi.

Anka Haber Ajansı