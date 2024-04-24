Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Özgür Özel'e "Tebrik" Ziyareti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Özgür Özel'e "Tebrik" Ziyareti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Ayşe Yüksel ve dernek yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek, Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

ÇYDD'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ayşe Yüksel, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile derneğin Ankara'nın Ümitköy, Çankaya ve Yenişehir şubelerinin temsilcileri CHP lideri Özgür Özel’e ziyarette bulundu. ÇYDD yöneticileri, genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Özel'i tebrik etti.

Ziyarette, ÇYDD’nin çağdaş toplum hedefine ulaşılması için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ile laik ve bilimsel eğitim çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.


Anka Haber Ajansı

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