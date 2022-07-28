Çaldığı Motosikletle Fırının Vitrinine Çarpınca Yaralandı

Çaldığı Motosikletle Fırının Vitrinine Çarpınca Yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı.

İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı. Cam parçalarının vücudunu kestiği S.B.T.A., tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT'ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.'nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı Motosikletle Fırının Vitrinine Çarpınca Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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