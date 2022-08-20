Çalıştığı Hastaneye Getirilen Yaralı Oğlunu Görünce Fenalık Geçirdi

Çalıştığı Hastaneye Getirilen Yaralı Oğlunu Görünce Fenalık Geçirdi

BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Y. (12) ağır yaralandı. Uras Y.'nin annesi Nurcan Y., temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalaştı.

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Y. (12) ağır yaralandı. Uras Y.'nin annesi Nurcan Y., temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalaştı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı. Tarlaya savrulan Uras Y. yaralandı. Uras Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alan Nurcan Y., acil servise koştu. Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, başka bir otomobilin, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından panik yaşandığı ve çevredekilerin Uras Y.'nin yardımına koştuğu görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çalıştığı Hastaneye Getirilen Yaralı Oğlunu Görünce Fenalık Geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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