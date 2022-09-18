Cami İnşaatında Kubbe İskelesi Çöktü: 1’i Ağır, 4 İşçi Yaralı

Cami İnşaatında Kubbe İskelesi Çöktü: 1’i Ağır, 4 İşçi Yaralı

NİĞDE'de cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır, 4 işçi yaralandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır, 4 işçi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin kubbesinde çalışan 4 işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler, iskelenin altından çıkarılıp ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cami İnşaatında Kubbe İskelesi Çöktü: 1’i Ağır, 4 İşçi Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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