Can Atalay: "İki Cesur Kadın Vekil Anayasa'nın Ayaklar Altına Alınmasına Boyun Eğmediler"

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğinin düşürülmesi işlemini yok hükmünde sayan hak ihlali kararının Mecliste okunmasına ilişkin açıklamada bulundu. CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez’e teşekkür eden Atalay, "İnanıyorum ki ilgili oturum, 105 yıllık Meclis tarihinin en önemli olayları arasında yerini alacaktır. İki cesur kadın vekil çoğunluk gücüyle, fiili durum yaratılarak, olmadık demagojilerle Anayasa’nın ayaklar altına alınmasına

(ANKARA) - Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğinin düşürülmesi işlemini yok hükmünde sayan hak ihlali kararının Mecliste okunmasına ilişkin açıklamada bulundu. CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez’e teşekkür eden Atalay, "İnanıyorum ki ilgili oturum, 105 yıllık Meclis tarihinin en önemli olayları arasında yerini alacaktır. İki cesur kadın vekil çoğunluk gücüyle, fiili durum yaratılarak, olmadık demagojilerle Anayasa’nın ayaklar altına alınmasına ve Meclisin idarenin emrinde bir kurum durumuna düşürülmesine boyun eğmediler" ifadelerini kullandı.

Gezi davası hükümlüsü olarak Marmara Cezaevi'nde bulunan Can Atalay'ın, "Meclis'in onuruna sahip çıkan iki kadın milletvekilimize teşekkürümdür" başlıklı yazısı, sosyal medya hesabından yayımlandı.

Atalay, yazıda şunları kaydetti:

"Meclis'te, 30 Ocak 2024’te Anayasa Mahkemesi’nin iki kez "yargılaması durdurulsun, Can Atalay milletvekilliği görevine başlasın" hükmü hiçe sayıldı. Hükümsüz bir "Yargıtay yazısı" Genel Kurul’da okundu. Anayasa, yasa önemli değildir, önemli olan çoğunluktur anlayışıyla Hatay halkının 80 bine yakın oyuyla verdiği milletvekilliği görevim fiili durumla engellendi.

Anayasa Mahkemesi durumu yeniden görüşerek Şubat 2024’te Meclis’in uygulamasının "yok hükmünde" olduğuna hükmetti. Kararı Temmuz 2024’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

'Milletvekilliğimin tartışılmazlığı" üzerine artık söylenecek bir söz, yapılacak bir işlem kalmamıştı. Nasıl "Yargıtay yazısı" Meclis’te okunduysa Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ve Meclis’e de yollanan "kesin, herkesi bağlayıcı hükmü" de Meclis’te okunacak ve olaya bir nokta konulacaktı.

Meclis Başkanı tam sekiz ay Türkiye’nin tamamının öğrendiği, okuduğu kararı Meclis’ten sakladı. Tavrını değerlendirmeyeceğim, çünkü yapacağım teşekkürden tavrına ne anlam atfettiğim zaten anlaşılacaktır.

Meclis’in kuruluşunun tam 105. yılında iki cesur kadın milletvekili bu anayasal ayıbın gölgesini Meclis’in üzerinden kaldırıp attı. 16 Nisan 2025 tarihli Meclis oturumunu yöneten Sayın Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi kararını Katip Üye Sayın Sibel Suiçmez’e okuttu.

İnanıyorum ki ilgili oturum, 105 yıllık Meclis tarihinin en önemli olayları arasında yerini alacaktır. İki cesur kadın vekil çoğunluk gücüyle, fiili durum yaratılarak, olmadık demagojilerle Anayasa’nın ayaklar altına alınmasına ve Meclis’in idarenin emrinde bir kurum durumuna düşürülmesine boyun eğmediler.

Yapılan işlem basitçe, Anayasa Mahkemesi’nden gelen, hemen işleme alınması gereken bir yazının Divan’ca okunmasıydı. Nazım Hikmet’in sözleriyle "derin bir anlamı yoktu, lakin basitliğiyle dehşetli tehlikeliydi'. Meclis Divanı’nda, Anayasa'nın yok sayılmasına, fiili duruma karşı duruşun tanığı olduk. Demek ki haklarımızı savunmak için en basitinden işlemler bile cesaret gerektiriyor, bir kez daha anladık.

Milletvekillerimiz Sayın Gülizar Biçer Karaca’ya ve Sayın Sibel Suiçmez’e içten teşekkürlerimi iletiyorum. Tavırlarıyla Meclis’i onurlandırdılar. Onlara Meclis’te destek veren bütün siyasi partileri ve sayın temsilcilerini de kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum.

Meclis’i fiili durumların baskısından kurtarıp Anayasa’yı koruyan ve uygulayan en üst siyasal organ haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Cesaretlerinin, hepimizin cesaretini daha da güçlendirmesi dileğiyle"

Anka Haber Ajansı