Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis

Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 3'ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan TIR şoförü Taha Kurtoğlu, "Birden fazla...

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 3'ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan TIR şoförü Taha Kurtoğlu, "Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 10 Ocak tarihinde Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Taha Kurtoğlu tutuklandı.

TIR şoförü Taha Kurtoğlu, hakkında "birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 21 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kurtoğlu, mahkeme salonuna SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme, taraf avukatların beyanlarını dinledi.

Mahkeme heyeti, Taha Kurtoğlu'nu, "Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kurtoğlu'nun tutuksuz yargılanmasının devamına ve yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasına karar verildi.

Taha Kurtoğlu'nun avukatı Soner Aydın, kararı İstinaf Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. (DHA)

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Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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