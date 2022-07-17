Çanakkale'de Anzak Koyu'nda Yangın; Alevler Ormana Da Sıçradı (2)

Çanakkale'de Anzak Koyu'nda Yangın; Alevler Ormana Da Sıçradı (2)

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Anzak Koyu'nda çıkan yangında alevler, Yeni Zelanda Mezarlığı'na 20 metre kadar yaklaştı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Anzak Koyu'nda çıkan yangında alevler, Yeni Zelanda Mezarlığı'na 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin hummalı çalışması ile alevlerin mezarlara ulaşmasını önledi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 1 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, çam ağaçlarıyla kaplı 5 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGINA SEPEP OLAN ŞOFÖR KONUŞTU

Büyükanafarta köyü Tuz Gölü yakınından yüklediği samanları, Balıkesir'e götürmek için yola çıktığı sırada yangına sebebiyet verdiği tespit edilen Bulgaristan plakalı TIR'ın şoförü Zafer Tekkeli ifade verdi. Gazetecilere konuşan Tekkeli, "Samanı yükleyip, yola çıktıktan kısa bir süre sonra aynadan baktığımda arkadan dumanların yükseldiğini fark ettim. Aracı yolun sağına park ettim. TIR'ın önünü dorseden ayırmak istedim. Ancak yoğun duman nedeniyle başaramadım. TIR'da samanlar yandı, alevler ormana da sıçradı. Allah'tan bölgede devriye görevi yapan küçük bir arazöz vardı. Alevlere ilk müdahaleyi o yaptı. Erken müdahale ile alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü" dedi. (DHA)

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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Çanakkale'de Anzak Koyu'nda Yangın; Alevler Ormana Da Sıçradı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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