Çanakkale'de Çıkan Yangın Söndürüldü

Çanakkale'de Çıkan Yangın Söndürüldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre yazlık sitelerin olduğu alanda çocukların torpil atması sonucu çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle önce anız ve içerisinde bulunan saman balyalarına ardından ise makilik alana sıçradı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre yazlık sitelerin olduğu alanda çocukların torpil atması sonucu çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle önce anız ve içerisinde bulunan saman balyalarına ardından ise makilik alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın, 21.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır Mahallesi'ndeki yazlık sitelerin olduğu alanda çıktı. İddiaya göre, çocukların torpil atması sonucu anızda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, anızın içerisindeki saman balyalarına, daha sonra da makilik alana sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yangın Bölgesinde Görevli Bekçiye Otomobil Çarptı
Yangın Bölgesinde Görevli Bekçiye Otomobil Çarptı
Silahlı Saldırıda Yaralanan Kadın 16 Gün Sonra Öldü
Silahlı Saldırıda Yaralanan Kadın 16 Gün Sonra Öldü
Husumetlisini Öldürüp, 20 Kilometre Giderek Eşi İle Komşusunu Da Vurdu
Husumetlisini Öldürüp, 20 Kilometre Giderek Eşi İle Komşusunu Da Vurdu
Adana'da Sokakta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Adana'da Sokakta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı; Kaza Kamerada
Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı; Kaza Kamerada
Bursa'da 7 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'da 7 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Manavgat'ta Servis Midibüsü İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Manavgat'ta Servis Midibüsü İle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı