Çanakkale'de Öldürülen Şoför Şerif Eker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale'de Öldürülen Şoför Şerif Eker Son Yolculuğuna Uğurlandı

ÇANAKKALE'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker (46) Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL.(DHA) - ÇANAKKALE'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker (46) Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Gelibolu'nun Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gece bıçaklanarak öldürüldü. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker'in cenazesi Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunan Selam Camii'ne getirildi. Abi Ahmet Eker ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye Şerif Eker'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şerif Eker Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Çanakkale'de Öldürülen Şoför Şerif Eker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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