Çanakkale'de Orman Yangını (1)

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Biga'ya bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı