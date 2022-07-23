Çanakkale'de Orman Yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Erken müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangında yaklaşık 2 hektar orman...
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Erken müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangında yaklaşık 2 hektar orman zarar gördü. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ve 110 personelle müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)
Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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