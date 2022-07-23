Çanakkale'de Orman Yangını (2)

Çanakkale'de Orman Yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Erken müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangında yaklaşık 2 hektar orman...

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Erken müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangında yaklaşık 2 hektar orman zarar gördü. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ve 110 personelle müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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