Canan Kaftancıoğlu: “Asla Umutsuz Olmayın. Gidecekler”

Canan Kaftancıoğlu: “Asla Umutsuz Olmayın. Gidecekler”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, "Asla umutsuz olmayın" diyerek yaptığı paylaşımında, “Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gidecekler” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, "Asla umutsuz olmayın" diyerek yaptığı paylaşımında, “Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gidecekler” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tutumuna karşı açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından "Asla umutsuz olmayın” çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

“Asla umutsuz olmayın. Depremzede vatandaş: ‘Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil’. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu "Cumhurbaşkanı Adayı" Gündemiyle Toplanacak
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu "Cumhurbaşkanı Adayı" Gündemiyle Toplanacak
Aylin Nazlıaka'dan İktidara Çağrı: “Yeni Konut Ve İş Yeri Yapımında Depremzedelerden Bedel Almayın"
Aylin Nazlıaka'dan İktidara Çağrı: “Yeni Konut Ve İş Yeri Yapımında Depremzedelerden Bedel Almayın"
Erdoğan: Yatay Mimariden Taviz Vermeyeceğiz
Erdoğan: Yatay Mimariden Taviz Vermeyeceğiz
Chp Lideri Kılıçdaroğlu: Yolumuza Devam Ediyoruz Arkadaşlar
Chp Lideri Kılıçdaroğlu: Yolumuza Devam Ediyoruz Arkadaşlar
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Tip Genel Başkanı Erkan Baş İle Tbmm'de Görüştü
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Tip Genel Başkanı Erkan Baş İle Tbmm'de Görüştü
Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen İle Görüştü
Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen İle Görüştü
Akşener, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Akşener, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi