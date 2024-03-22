Canan Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

Canan Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

GAYE ŞEYMA CAN

2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

"SÖZ KONUSU İFADELER VE HABERLER GERÇEK DIŞIDIR" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Şu ana kadar binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi savcılığa ifade verdi. Bazı ifadelerde adı geçtiği belirtilen CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 15:00 sıralarında adliyeye geldi. Adliye koridorlarında gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Kaftancıoğlu, habercilere "Kolay gelsin... Beni özlemişsiniz, çıkışta görüşürüz" dedi. Kaftancıoğlu için, geçen hafta bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine kısa bir açıklama yapılmış, "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" denmişti.

Anka Haber Ajansı

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