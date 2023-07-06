Canan Kaftancıoğlu, Göreve Yeni Atanan İstanbul Valisi Gül’ü Ziyaret Etti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileriyle birlikte göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileriyle birlikte göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki il yöneticileri, göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül’ü bugün makamında ziyaret etti.
Anka Haber Ajansı