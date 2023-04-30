Canan Kaftancıoğlu: "İftira, Yalan Ve Çaresizlik Kokan Pankartlarla İlgili Kaldırtma Kararımızı Aldık"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yüz fotoğrafları birleştirilerek hazırlanan pankartlar hakkında kaldırtma kararı aldıklarını duyurdu. Kaftancıoğlu, “İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra, bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yüz fotoğrafları birleştirilerek hazırlanan pankartlar hakkında kaldırtma kararı aldıklarını duyurdu. Kaftancıoğlu, “İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra, bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi” dedi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş’ın yüz fotoğrafları birleştirilerek hazırlanan ve İstanbul’da bazı yerlere asılan pankartlarla ilgili bugün Twitter hesabında açıklama yaptı. İlçe seçim kurulu başkanlığının söz konusu pankartlar için kaldırma kararı aldığını duyuran Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra, bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi. Kötülerle ve yargı kararını uygulama konusunda çekimser olanlarla (olursa) beylik laflar ya da atarlanarak değil, fikri takip sonrası hukuk önünde hesaplaşmamıza az kaldı.”

Canan Kaftancıoğlu’nun yayınladığı ilçe seçim kurulu kararı ise şöyle:

“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına ……… ve aynı tarihli itiraz dilekçesi ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan …. adresinde asılan, üzerinde cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzünün yarısı ve diğer yarısında Selahattin Demirtaş’ın yüzü olacak şekilde ‘Dikkat, attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın’ ibaresinin bulunduğu, diğer kısmında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzünün yarısı ve yüzün diğer yarısında Pervin Buldan’ın yüzü olcak şekilde ‘Bazıları ikiyüzlüdür’ ibaresinin bulunduğu pankartın, başkanlığımızca oy çokluğu ile alınan …. sayılı karar doğrultusunda, belirtilen adresten müdürlüğümüzce kaldırılması hususunda gereğini rica ederim.”

Anka Haber Ajansı