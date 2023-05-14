Canan Kaftancıoğlu: “İstanbul’da Açılan Yüzde 40 Sandık Sonuçlarına Göre Kılıçdaroğlu’nun Oyu Yüzde 51”

Canan Kaftancıoğlu: “İstanbul’da Açılan Yüzde 40 Sandık Sonuçlarına Göre Kılıçdaroğlu’nun Oyu Yüzde 51”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentte açılan yüzde 40 sandık oranına göre sonuçlarını aktardı. Kaftancıoğlu, “İstanbul’da, yüzde 40’ın sonucuna göre Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,91, Sinan Oğan 4,37 ve Muharrem İnce 0,29 oy oranında” açıklamasını yaptı.

Haber: EDDA SÖNMEZ - ÇAĞATAN AKYOL / Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentte açılan yüzde 40 sandık oranına göre sonuçlarını aktardı. Kaftancıoğlu, “İstanbul’da, yüzde 40’ın sonucuna göre Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,91, Sinan Oğan 4,37 ve Muharrem İnce 0,29 oy oranında” açıklamasını yaptı.

Seçimlerde sayım işlemleri sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanlığında basın açıklaması yaptı. Kullandığı oya sahip çıkan yurttaşlara ve CHP örgütüne teşekkürlerini ileten Kaftancıoğlu, şu bilgileri aktardı:

“Şu anda bizim kendi sistemimizde, İstanbul’da, yani kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla sandıkların yüzde 40’ının sonucuna ulaşmış durumdayız. İstanbul'la ilgili bilgi vereceğim takdir edeceğiniz üzere, yüzde 40’ın sonucuna göre Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50’nin üzerinde. Yüzde 51 oy oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,91. Sinan Oğan, 4,37 ve Muharrem İnce 0,29 oy oranında. Şu anda sandıklar bu şekilde girilmeye devam ediyor. Türkiye geneline dair yorum yapmayacağım takdir edersiniz ki ama şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla sandıklar açılmaya başladıkça Cumhurbaşkanı Adayımız yüzde 50’yi zorluyor gibi. Bunu da size Türkiye genelinde iyi bir haber olarak vermiş olayım. Gece boyunca bütün oylarımızı takip edeceğiz ve sizleri de anbean doğru bilgiyle, sonuç neyse o sonuçla bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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