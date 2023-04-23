Canan Kaftancıoğlu: İstanbul’da İşlem Tamam

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul’da İşlem Tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sandık görevlilerinin seçim kurullarına teslimi işleminin tamamlandığını duyurdu. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam:) Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakâr örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Torunları İle Buluştu
Chp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Torunları İle Buluştu
İzmit Belediyesi Adıyaman Çadır Yaşam Alanı’nda 23 Nisan Coşkusu
İzmit Belediyesi Adıyaman Çadır Yaşam Alanı’nda 23 Nisan Coşkusu
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Bayramı Malatya’da Depremzedelerle Karşıladı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Bayramı Malatya’da Depremzedelerle Karşıladı
Chp Karabük Milletvekili Adayı Bayram Karadağ: "Bizi Hiç Kimse Pkk İle Yan Yana Koyamaz"
Chp Karabük Milletvekili Adayı Bayram Karadağ: "Bizi Hiç Kimse Pkk İle Yan Yana Koyamaz"
Veli Ağbaba: “Türkiye’de En Az 2.6 Milyon Çocuğumuz Ucuz İş Gücü Olarak Kullanılmaktadır"
Veli Ağbaba: “Türkiye’de En Az 2.6 Milyon Çocuğumuz Ucuz İş Gücü Olarak Kullanılmaktadır"
Karaburunlular, Ramazan Ayı Boyunca Belediyenin Kurduğu Yarımada Sofrasında Buluştu
Karaburunlular, Ramazan Ayı Boyunca Belediyenin Kurduğu Yarımada Sofrasında Buluştu
Engin Altay: 22 Gün Sonra Ulusal Egemenliği Haramilerden, Saraydan Alacağız
Engin Altay: 22 Gün Sonra Ulusal Egemenliği Haramilerden, Saraydan Alacağız