Canan Kaftancıoğlu: "Kadını Sahiplendirmeye Kalkanlara Ülkeni Bırakma"

Canan Kaftancıoğlu: "Kadını Sahiplendirmeye Kalkanlara Ülkeni Bırakma"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma. Yaparsın İstanbul” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Bu Seçim Erdoğan Ve Kılıçdaroğlu Seçimi Değil. Bu Seçim Beka Seçimi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Bu Seçim Erdoğan Ve Kılıçdaroğlu Seçimi Değil. Bu Seçim Beka Seçimi
Chp Niğde İl Başkanı Adem: “Hiçbir Baskı Bizleri Yıldıramayacak. Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz”
Chp Niğde İl Başkanı Adem: “Hiçbir Baskı Bizleri Yıldıramayacak. Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz”
Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Ümit Özdağ’ı Ziyaret Etti; Kemal Kılıçdaroğlu’na Desteğini Açıkladı
Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Ümit Özdağ’ı Ziyaret Etti; Kemal Kılıçdaroğlu’na Desteğini Açıkladı
Edirne’de Chp’liler 28 Mayıs Seçimine Vatandaşları Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti
Edirne’de Chp’liler 28 Mayıs Seçimine Vatandaşları Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti
Chp Malatya Kadın Kolları Başkanı: "Hayatlarımıza, Haklarımıza Ve Hayallerimize Sahip Çıkalım"
Chp Malatya Kadın Kolları Başkanı: "Hayatlarımıza, Haklarımıza Ve Hayallerimize Sahip Çıkalım"
Ali Babacan Ak Parti Seçmenine Seslendi: “Erdoğan’a Destek Verirseniz Sorumluluğunu Hep Taşıyacaksınız”
Ali Babacan Ak Parti Seçmenine Seslendi: “Erdoğan’a Destek Verirseniz Sorumluluğunu Hep Taşıyacaksınız”
Eskişehir Emek Ve Demokrasi Platformu Üyeleri Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi
Eskişehir Emek Ve Demokrasi Platformu Üyeleri Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi