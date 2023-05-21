CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Montaj, dublaj yok, doğru var. Buyurun” diyerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "‘Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar, biz göndermeyeceğiz" sözlerinin yer aldığı bir video yayınladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Montaj, dublaj yok, doğru var. Buyurun” diyerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "‘Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar, biz göndermeyeceğiz" sözlerinin yer aldığı bir video yayınladı.

Canan Kaftancıoğlu, bugün sosyal medya hesabında, "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? ‘Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar, biz göndermeyeceğiz! - Recep Tayyip Erdoğan. Montaj, dublaj yok, doğru var. Buyurun" mesajıyla bir video paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun yayınladığı videoda, Türkiye’de çekilmiş sığınmacı görüntülerinin eşliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? ‘Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar, biz göndermeyeceğiz" sözlerine yer verildi.

Videoda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen, ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyon fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi; ithal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum; ben, iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta” sözleri de yer aldı.

Anka Haber Ajansı