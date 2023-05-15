Canan Kaftancıoğlu: "Son Sözü Vatandaş Söyleyecek Ve İnanıyorum 2. Turda Başaracağız”

Canan Kaftancıoğlu: "Son Sözü Vatandaş Söyleyecek Ve İnanıyorum 2. Turda Başaracağız”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından; “Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin. İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından; “Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin. İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin! İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü, hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Davutoğlu: "Deprem Bölgesinin Oy Tercihleri İle İlgili Yapılan Çirkin Yorumlar Kabul Edilemez"
Davutoğlu: "Deprem Bölgesinin Oy Tercihleri İle İlgili Yapılan Çirkin Yorumlar Kabul Edilemez"
Selçuk Özdağ: “Enseyi Karartmaya Gerek Yok, Kesinlikle Millet İttifakı’nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Seçilecek”
Selçuk Özdağ: “Enseyi Karartmaya Gerek Yok, Kesinlikle Millet İttifakı’nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Seçilecek”
Sevda Erdan Kılıç: "İlk Turda Alınan Oylar, Sandıktan Değişim Mesajının Çıktığını Göstermektedir"
Sevda Erdan Kılıç: "İlk Turda Alınan Oylar, Sandıktan Değişim Mesajının Çıktığını Göstermektedir"
Erdoğan: Partime Gelince, Maalesef Bir Düşüş, Bir Eksiklik Söz Konusu
Erdoğan: Partime Gelince, Maalesef Bir Düşüş, Bir Eksiklik Söz Konusu
Ahmet Davutoğlu: “Gerekirse Tüm Islak İmzalı Tutanaklar Yeniden Sisteme Girilmeli"
Ahmet Davutoğlu: “Gerekirse Tüm Islak İmzalı Tutanaklar Yeniden Sisteme Girilmeli"
Erdoğan, Aksakal, Erbakan Ve Yapıcıoğlu İle Görüştü
Erdoğan, Aksakal, Erbakan Ve Yapıcıoğlu İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı
İmamoğlu Ve Yavaş’tan Ortak Mesaj: “Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz”
İmamoğlu Ve Yavaş’tan Ortak Mesaj: “Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz”