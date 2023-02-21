Candan Yüceer, Deprem Bölgesi Malatya Doğanşehir’de: “Çadır Var Duş Yok, Tuvalet Yok; Tuvalet Var Su Yok”

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde Topraktepe Mahallesi’ni ziyaret etti. Dr. Yüceer, depremde ağır hasar alan Topraktepe’de, “Depremin 16’ıncı gününde ciddi sıkıntılar devam ediyor. Çadır kurulmuş ama çadır var duş yok, tuvalet yok; tuvalet var su yok” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde Topraktepe Mahallesi’ni ziyaret etti. Dr. Yüceer, depremde ağır hasar alan Topraktepe’de, “Depremin 16’ıncı gününde ciddi sıkıntılar devam ediyor. Çadır kurulmuş ama çadır var duş yok, tuvalet yok; tuvalet var su yok” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde, Topraktepe Mahallesi’ni ziyaret etti. Depremde ağır hasar alan mahallede incelemelerde bulunan Dr. Yüceer, şunları söyledi:

“Malatya Doğanşehir, depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi. Özellikle Erkenek, Topraktepe’de çok sayıda bina yıkıldı. Topraktepe’de 11 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan ikisi maalesef yanarak yaşamını yitirdi. Her yerde olduğu gibi burada da enkaz arama kurtarma çalışmaları çok geç başlamış. Şu an çadır kentleri gezdik. 18 tane çadır kurulmuş ama çadır var duş yok, tuvalet yok; tuvalet var su yok. Depremin 16’ıncı gününde ciddi sıkıntılar devam ediyor.

“BARINMA, ISINMA, GIDA, HİJYEN PROBLEMİ HALA DEVAM EDİYOR”

Topraktepe’de bütün mahalleyi gezdik, hemen hemen yıkılmamış ev yok. Yıkılmayan evler de çok ağır hasarlı. Yardım bekliyorlar, duş istiyorlar. Ayaklarında ayakkabılar yok, evlerine girmeye korkuyorlar. Bu mahallede enkaz sayısı fazla dolayısıyla barınma problemi, ısınma problemi, gıda problemi, hijyen problemi hala devam ediyor. Yaralarımızı sarmamız lazım. Ama öncellikle ders almamız, önlem almamız lazım. Bunu hep söylüyoruz. Bu enkazı kaldırabilmek hiç kolay değil, bu hale gelmemesi lazım binaların. Bizim için güvenli barınabileceğimiz, yaşayabileceğimiz yaşam alanları olmalı. Bunun için de gerçekten, en önemlisi ders çıkarmak, önlem almak lazım.”

Anka Haber Ajansı