Çankaya, Anıtpark’ta Atasını Andı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında Çankaya Belediyesi tarafından Anıtpark’ta düzenlenen tören ile anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından karşılanan Özel, yaptığı konuşmada, “CHP’yi iktidar yapacağız. Ayağa kalkın ve Türkiye'yi ayağa kaldırın. Ben size güveniyorum, inanıyorum. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında Çankaya Belediyesi tarafından Anıtpark’ta düzenlenen tören ile anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından karşılanan Özel, yaptığı konuşmada, “CHP’yi iktidar yapacağız. Ayağa kalkın ve Türkiye'yi ayağa kaldırın. Ben size güveniyorum, inanıyorum. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Çankaya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında anmak için Anıtpark'ta senfonik bir konser düzenledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliğinde saat 19.38'de gerçekleşen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda Çankayalı katıldı.

ÇANKAYA, CUMHURİYET’İN EVİ

Taşdelen, anma konseri programında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Birileri Atamızı unutturmaya çalışıyor. Değerli Genel Başkanım. Çankaya, Cumhuriyet’in evi. Ne yaparsanız yapın statlardan, meydanlardan, ders kitaplarından, hutbelerden adını ne kadar silerseniz silin, biz de Çankaya olarak kültür merkezi yaparız, adını Atatürk Kültür Merkezi koyarız, Bademlidere'ye 750 dönümlük park yaparız adını Cumhuriyet Parkı koyarız. İki ayyaş diyorlar, 62 dönüm park yaparız adını İsmet İnönü Parkı koyarız. Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde rahmetle, minnetle, saygıyla özlemle anıyor, yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutmaz diyorum."

"AYAĞA KALKIN, CHP'Yİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Özel de "CHP’nin ikinci yüzyılında yapılan kurultayında genel başkan seçilerek Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk’ün partisinin genel başkanlığı görevine gelmiş bulunuyorum. Yarın (bugün) Anıtkabir defterine, ‘Sayın Genel Başkanım. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ikinci büyük eserim dediğin CHP'yi iktidar yapamadığımız için mahcubuz’ yazacağım” diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

“Biraz önce Sayın Belediye Başkanımız kendi iktidar alanında CHP’li bir belediye başkanı iktidarsa neler yapabildiğini söyledi. Ama biz Türkiye’de iktidarda olmadığımız için neler yapıldığını ve neler yapamadığımızı hep birlikte görüyoruz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal’in partisi bize artık iktidar olma görevi vermiştir. İlk önce Gazi’nin iki büyük eserinden CHP'yi iktidar yapacağız. Sonra ikinci büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartıp, aşacağız. Bundan sonra hiçbir mazeret, hiçbir zorluk, hiçbir yorgunluk Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri durduramayacak. CHP’yi iktidar yapmaya var mısınız? O zaman ayağa kalkın ve Türkiye'yi ayağa kaldırın. Ben size güveniyorum, ben size inanıyorum. Hep birlikte başaracağız. Gençler, emanete sahip çıkın."

Konuşmaların ardından Candan Erçetin ve orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Tören alanını dolduran çok sayıda Çankayalı Ulu Önderin sevdiği şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Anka Haber Ajansı