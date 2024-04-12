Çankaya Belediye Başkanı Güner’den Vatandaşlara Kuğulu Park Sürprizi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi’nin bayramlaşma programına katıldı. Başkan Güner daha sonra Başkent’in simge mekanlarından Kuğulu Park’ta vatandaşlarla bayramlaştı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi’nin bayramlaşma programına katıldı. Başkan Güner daha sonra Başkent’in simge mekanlarından Kuğulu Park’ta vatandaşlarla bayramlaştı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü vatandaşlarla bayramlaştı. CHP Genel Merkezi’nin il ve ilçe örgütleriyle geleneksel bayramlaşma programına katılan Başkan Güner, daha sonra Kuğulu Park’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığında gerçekleşen bayramlaşmada vatandaşları, Başkan Hüseyin Can Güner’in yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin karşıladı.

VATANDAŞLARLA SELFIE

Başkent’in simge mekanlarından Kuğulu Park’ı ziyaret eden vatandaşlara sürpriz yapan Başkan Güner, yoğun ilgi ile karşılandı.

Güner, parkı dolduran vatandaşların ve Kuğulu Park’ta görev yapan çalışanların bayramını kutladı, beraber fotoğraf çektirdi.

Anka Haber Ajansı