Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Mazbatasını Aldı, Belediyede Devir-teslim Töreni Yapıldı

CHP'den Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güler, mazbatasını aldı. Mevcut Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, görevi Güner’e devretti. Güner, “Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın kalbinde de cumhuriyeti gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin Çankaya Belediyesi’ni 30’lu yaşlarında bir gence emanet etmesi de çok önemli ve sembol bir değere sahip diye düşünüyorum” dedi.

CHP'den Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güler, mazbatasını aldı. Mevcut Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, görevi Güner’e devretti. Güner, “Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın kalbinde de cumhuriyeti gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin Çankaya Belediyesi’ni 30’lu yaşlarında bir gence emanet etmesi de çok önemli ve sembol bir değere sahip diye düşünüyorum” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde başkan seçilen Hüseyin Can Güler, başkanlık mazbatasını aldı. Ardından Çankaya Belediyesi’nde devir teslim töreni yapıldı. Çankaya’nın yeni başkanı Güler, önceki başkan Alper Taşdelen’den görevi devraldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl, Murat Emir, Okan Konuralp, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Sekreteri Deniz Çakır ve YDK Üyesi Ali Balta da katıldı.

“ÇANKAYA’YI DAHA DA İLERİ TAŞIYACAK, BUNA DA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Taşdelen, devir teslim öncesinde yaptığı konuşmada “CHP’nin Türkiye’de birinci parti olduğu günde bir aradayız” diyerek yeni Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i selamladı. Taşdelen, “Benim bu binada şahitlik ettiğim ilk devir teslim 1989 yılına ait. Babam Doğan Taşdelen, 1989’da ANAP’tan Erdoğan Yavuzlar Başkanımızdan devraldığında ben de 15 yaşında bir ortaokul öğrencisi olarak bu odadaydım. Ben 40 yaşında belediye başkanı olmuştum bana genç başkan demişlerdi o zaman şimdi Hüseyin Can başkanımız 32 yaşında daha genç bir başkan. O da başarılı olacak, Çankaya’yı daha da ileri taşıyacak, buna da yürekten inanıyorum” dedi.

''ATATÜRK'ÜN PARTİSİ ÇANKAYA'YI 30'LU YAŞLARDAKİ BİR GENCE EMANET ETTİ''

Taşdelen’e iyi dilekleri için teşekkür edip saha çalışmaları boyunca başının dik, alnının açık gezdiğini kaydeden Güner, şöyle konuştu:

''Bunda hem Alper başkanımızın yaptığı hizmetlerin payı büyüktü hem ondan önceki tüm belediye başkanlarımızın da, 89’dan bu yana CHP bayrağının yere inmemesinde sağladıkları katkılar için bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileriye taşımak için daha çok çalışmak olacak. Onların sayesinde Çankaya’da biz bugün kendi rekorlarımızla tekrar rekabet edecek şekilde sahada çalışma yürüttük ve böyle bir sonucu elde ettik. Bugün Türkiye’de harita kırmızıya boyanmışsa, kırmızı olarak gördüğümüz belediyelerin pek çoğunda genç ,kadın arkadaşlarımız, bu partiye emek veren, bayrağını, broşürünü dağıtan arkadaşlarımız var. Cumhuriye'tin başkenti Ankara’nın kalbinde de cumhuriyeti gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin Çankaya Belediyesi’ni 30’lu yaşlarında bir gence emanet etmesi de çok önemli ve sembol bir değere sahip diye düşünüyorum. Daha çok çalışmak için bize çok ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Ben bu sorumluluğun da bilincindeyim.”

Konuşmaların ardından Güner ve Taşdelen birbirlerine çiçek verdi.

Anka Haber Ajansı