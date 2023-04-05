Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: “15 Mayıs’ta Türkiye Hak Ettiği Cumhurbaşkanına Kavuşacak”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 15 Mayıs sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne taşıyacaklarını söyledi. Taşdelen, “Ve güzel ülkemiz artık hak ettiği Cumhurbaşkanına kavuşacak. Hak ettiği halkın iktidarına kavuşacak. Atatürkçü, özgürlükçü, sosyal demokrat bir Cumhurbaşkanımız olacak” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde CHP İl ve İlçe yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri ile Çankayalı muhtarlar, iftarda bir araya geldi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ndeki iftardan sonra bir konuşma yapan Taşdelen, şunları söyledi:

"Bizim bir özelliğimiz var. O da Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını aslında kamuoyu ile paylaşan ilk biz olduk. 4 Haziran 2021. Yenilenen yeni Çankaya ilçe binamızın açılışında otobüsün üzerinde genel başkanımızı Çankaya’ya Cumhurbaşkanı olarak taşıyacağımızı ilk biz dile getirmiştik. Ramazandayız. Allah gönlümüze göre verdi. Ama ilk aşama bu. Adaylık ilk aşama.

“TÜRKİYE HAK ETTİĞİ CUMHURBAŞKANI KAVUŞACAK”

15 Mayıs sabahı uyandığımızda Çankaya Köşkü’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte taşıyacağız. Ve güzel ülkemiz artık hak ettiği Cumhurbaşkanına kavuşacak. Hak ettiği halkın iktidarına kavuşacak. Artık bu ülkenin kaynakları 3, 5 kişiye değil, bütün halka akacak. Ve ülkemiz tekrar demokrasi ile tanışacak. Özgürlüklerle tanışacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlığında yepyeni bir Türkiye kurulacak. Bunu hep beraber yapacağız. Önümüzde 41 günlük bir süreç var. Bu 41 günde hep beraber çok çalışacağız. Durmadan çalışacağız. Atatürkçü, özgürlükçü, sosyal demokrat bir Cumhurbaşkanımız olacak.

“BİR HALK ÇOCUĞUNU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ”

İşimiz hem zor hem kolay. Kolay olmasının nedeni şu. Bir halk çocuğunu Cumhurbaşkanı yapacağız. Hayatı zorluklarla geçmiş, ilkokulda öğrenciyken 23 Nisan şiirini okumak için öğretmeni ‘Yarın önlüğünü giy gel’ dediğinde, önlüğü olmadığı için gömleği ile gidip, ertesi gün başka bir öğrencinin gömleğini giyip kürsüye o şekilde çıkıp şiirini okumuş, her yere emeği ve tırnağı ile gelmiş, boğazından haram lokma geçmemiş, namuslu bir yüreği, bir yiğit Anadolu insanını Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu anlamda başımız dik ve gururluyuz. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Atatürkçü olacak. 13. Cumhurbaşkanımız özgürlükçü olacak. 13. Cumhurbaşkanımız sosyal demokrat olacak. O nedenle işimiz kolay.

“HİÇBİR ZAMAN YILGINLIK GÖSTERMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

Ama bir yandan işimiz zor. Neden zor? Çünkü karşımızda demokrasiden nasibini almamış olan, iktidara gelmek için her yolun mübah olduğuna inanan, bu anlamda her türlü durumu suistimal eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Ama hiçbir zaman yılgınlık göstermeyeceğiz. Ellerinde ne kadar medya gücü olursa olsun, ellerinde ne kadar iktidar gücü olursa olsun hiçbir zaman yılgınlık göstermeden bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Ve çalışacağız.

“YAŞASIN BİRLİĞİMİZ YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AYDINLIĞI”

Güç birlikten geçer. Güç bir arada olmaktan geçer. Güç ele ele vermekten geçer. Güç omuz omuza vermekten geçer. Omuz omuza verdiğimizde el ele verdiğimizde bu dağın önünde hiç kimse duramaz. Çünkü bizler Atatürkçüler, devrimciler, sosyal demokratlar, namuslu yürekler gücümüzü birlikten alırız. Gücümüzü yüreğimizden alırız. Gücümüzü bileğimizden alırız. Ve gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlığından alırız. Gelmekte olan o güzel günlere olan inancımla 15 Mayıs sabahı sökecek olan o güzel şafağa olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın birliğimiz yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı.”

Anka Haber Ajansı