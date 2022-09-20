Çankırı'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızılırmak ilçesi Kızılırmak- Sungurlu yolu Korçullu köyü yakınında meydana geldi. A.K. (54) yönetimindeki 66 LR 666 otomobil, karşı yönden giden K.Ö.'nün kullandığı (70) 19 DH 882 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücülerden K.Ö. hayatını kaybederken, A.K, D.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Çankırı'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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