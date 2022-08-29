Caretta Caretta 'tuba' 17 Bin 500 Kilometre Katetti, 7 Milyondan Fazla İzlendi

MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılaral, denize bırakılan caretta caretta "Tuba', 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol katetti. "Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 300 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılaral, denize bırakılan caretta caretta "Tuba', 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol katetti. "Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 300 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar da merkezde tedavi edilerek, tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına "Tuba" adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, "iribaş" cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da tekrar İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede "Tuba', 17 bin 500 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. "Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 300 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Şimdiye kadar haritası yaklaşık 7 milyon 300 bin kez izlenen, yolculuğunun nasıl devam edeceğini merakla beklediğimiz "Tuba', bizim beklentilerimizin ötesinde veri sağladı. En uzun süreyle izlediğimiz kaplumbağa oldu. Daha ne kadar bilgi vermeye devam edecek bilemiyoruz fakat Dalyan'a yuva yapmaya döneceği günü heyecanla bekliyoruz" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı