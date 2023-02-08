Çarpıcı gerçeği Samandağ Belediye Başkanı açıkladı: Cenazeler korkmaya başlar, bu işin içinden çıkamayız'

Türkiye Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsılırken; depremin yıkıma uğrattığı Hatay'da yardım ve arama kurtarma ekipleri büyük oranda yetersiz kalıyor.

“Cenazeler Kokmaya Başlar, Bu İşin İçinden Çıkamayız”

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz depremin üçüncü gününde, bölgedeki son durumu anlattı.

Oda TV'ye konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Çalışmalar devam ediyor ama karışık bir durum var. Geniş bir yıkım alanı var. Şu anda AFAD’ın birkaç ekibi var, ancak yeterli değil” dedi.

“İnsanlar cenazelerini çıkaramıyorlar” diyen Başkan Refik Eryılmaz, “Enkazın kaldırılması ayrı bir sıkıntı, enkazın altında yüzlerce insan var. Havalar da ısınıyor, bu cenazelerin gömülmesi için çok hızlı bir çalışmaya ihtiyaç var. Buradan yardım talebinde bulunuyoruz, kim yardımda bulunabiliyorsa, kimin imkanı varsa, onu seferber etmesini rica ediyoruz. Cenazeler kokmaya başlar, bu işin içinden çıkamayız.

Acil çadır ihtiyaçlarımız çok fazla… Battaniye ihtiyacımız çok… 130 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyorum ve ilçenin tamamı etkilendi. Çoğunun evi depremden etkilendi, evi ayakta kalan ise şiddetli sarsıntılar nedeniyle evine girmek istemiyor.”

“Afad Yardımlarımızı Başka Yere Yönlendirmesin”

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Mazot, elektrik ve su yok” diyerek şu uyarıları yaptı:

“İletişim hatlarında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Seyyar baz istasyonları yerleştirilmesi lazım, çünkü organize olmakta, iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Kendi personellerimizi kullanmakta zorlanıyoruz, çünkü her birinin kendi derdi var. Dolayısıyla dışarıdan gelecek arkadaşlara ihtiyacımız var.

Belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından yardımlar geliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Güzel bir dayanışma örneği sergiliyorlar. Bunların dışında bir adım atılmadığını görüyoruz.

Yurtdışında direkt Samandağ için gıda ve teçhizat yardımı gönderiliyor. Lütfen AFAD bunu başka bir yere yönlendirmesin. Bu bizde ciddi bir infial yaratıyor. AFAD zaten kendisi yardım göndermezken, bize gönderilen yardımları başka bir yere yönlendirince, gelecek yardımların da önünü kesiyor.”

Kaynak: gercekgundem.com